Nuovo murale di Banksy a Bristol | “Una nonna ai tempi del Covid”

(Di venerdì 11 dicembre 2020) È un, rivendicato dall’artistasul suo profilo Instagram, dipinto a Totterdown, sobborgo di, nella strada più ripida di tutta l’Inghilterra. Si intitola ‘Aachoo’ e sembra ispirato alla pandemia da Covid. Undell’enigmatico street artistè apparso a Totterdown, sobborgo di, città natale dello stesso artista inglese. Il lavoro si intitola ‘Aachoo’ e sembra essere un riferimento all’odierna pandemia da Covid. Poche ore dopo che le foto del disegno – una anziana con un foulard in testa a cui vola via un dente finto, dopo aver starnutito – sono state pubblicate sui media locali, sul profilo ufficiale Instagram diè arrivata la rivendicazione ufficiale di paternità. Il post ritrae il ...

E' dedicata al Covid l'ultima opera di Banksy, che per l'occasione torna a lavorare nella natia Bristol, in Inghilterra. Nel suo nuovo graffito l'artista raffigura una donna anziana, fazzoletto in testa.