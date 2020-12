Nuove telecamere per le strade di Torino per monitorare il traffico (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nuove telecamere per le strade di Torino. La giunta comunale ha votato per l’istallazione di 51 Nuove apparecchiature per monitorare i transiti delle auto e consentire così di conoscere meglio i flussi e di effettuare analisi più approfondite sul traffico.Il progetto che ne prevede l’acquisto e l’installazione è stato approvato su proposta dell’assessora Maria Lapietra. Nuove telecamere per le strade di Torino: ecco dove sarannoLe Nuove telecamere a Torino saranno posizionate nelle aree di piazza Vittorio Veneto, Monte dei Cappuccini, via Di Nanni, oltre che sul perimetro della Ztl centrale. Qui l’introduzione dei nuovi apparecchi, affinando ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 11 dicembre 2020)per ledi. La giunta comunale ha votato per l’istallazione di 51apparecchiature peri transiti delle auto e consentire così di conoscere meglio i flussi e di effettuare analisi più approfondite sul.Il progetto che ne prevede l’acquisto e l’installazione è stato approvato su proposta dell’assessora Maria Lapietra.per ledi: ecco dove sarannoLesaranno posizionate nelle aree di piazza Vittorio Veneto, Monte dei Cappuccini, via Di Nanni, oltre che sul perimetro della Ztl centrale. Qui l’introduzione dei nuovi apparecchi, affinando ...

