Nuova ricerca per Fondazione Telethon, sostegno da CNH Industrial (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Gli effetti dell’attuale pandemia di Coronavirus sono sotto gli occhi di tutti e continuano a ripercuotersi sulla salute di milioni di persone, oltre che ad avere gravi conseguenze a livello sociale ed economico. Una situazione di prolungata emergenza che ha puntato i riflettori dell’attenzione pubblica su istituti di ricerca, case farmaceutiche e organizzazioni in grado di fornirci gli strumenti per difenderci dal Covid-19 e, si spera in un futuro non lontano, debellarlo definitivamente. Tra i molti istituti che si sono attivati, ancora una volta è in prima linea Fondazione Telethon, con un’équipe coordinata dal Prof. Andrea Ballabio, medico e accademico di fama mondiale. Direttore del Tigem, Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli, polo d’eccellenza della ricerca italiana, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Gli effetti dell’attuale pandemia di Coronavirus sono sotto gli occhi di tutti e continuano a ripercuotersi sulla salute di milioni di persone, oltre che ad avere gravi conseguenze a livello sociale ed economico. Una situazione di prolungata emergenza che ha puntato i riflettori dell’attenzione pubblica su istituti di, case farmaceutiche e organizzazioni in grado di fornirci gli strumenti per difenderci dal Covid-19 e, si spera in un futuro non lontano, debellarlo definitivamente. Tra i molti istituti che si sono attivati, ancora una volta è in prima linea, con un’équipe coordinata dal Prof. Andrea Ballabio, medico e accademico di fama mondiale. Direttore del Tigem, Istitutodi Genetica e Medicina di Pozzuoli, polo d’eccellenza dellaitaliana, ...

lavazzagroup : Ricerca. Scelta. Condivisione. Futuro. @pfavino, narratore della presentazione del #CalendarioLavazza 2021, ci racc… - KarellSelene : RT @MaryMaddeddu: Hey ciao su di me: intraprendente con fisico allenato. Alla ricerca di un'esperienza sessuale nuova . Non mi interessano… - LegaPremier : RT @il_Timone: Raggiunta l’età di 35 anni, figli i cui genitori avevano divorziato versavano in condizioni nettamente svantaggiata rispetto… - SexyConsolata : RT @MaryMaddeddu: Hey ciao su di me: intraprendente con fisico allenato. Alla ricerca di un'esperienza sessuale nuova . Non mi interessano… - pornodue : RT @MaryMaddeddu: Hey ciao su di me: intraprendente con fisico allenato. Alla ricerca di un'esperienza sessuale nuova . Non mi interessano… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova ricerca Nuova ricerca per Fondazione Telethon, sostegno da CNH Industrial Il Messaggero 3 buoni propositi green per il 2021

Un anno che finisce è sempre il momento giusto per fare un bilancio e guardare al futuro. Ma soprattutto è il momento migliore per fare una bella lista di buoni propositi. Noi te ne proponiamo tre! Ca ...

Ricerca: «the-bad-batch»

Ambientata dopo la fine di Star Wars: The Clone Wars, la serie seguirà un team di cloni potenziati i quali dovranno trovare il loro posto in una galassia in rapido cambiamento, accettando missioni da ...

Un anno che finisce è sempre il momento giusto per fare un bilancio e guardare al futuro. Ma soprattutto è il momento migliore per fare una bella lista di buoni propositi. Noi te ne proponiamo tre! Ca ...Ambientata dopo la fine di Star Wars: The Clone Wars, la serie seguirà un team di cloni potenziati i quali dovranno trovare il loro posto in una galassia in rapido cambiamento, accettando missioni da ...