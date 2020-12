Nuoto | Assoluti Invernali 2020 | l’elenco degli iscritti Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini ci sono | Quadarella e Detti no

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020) 409 atleti in gara, 201 uomini e 209 donne, 112 clubalcuni dei numeri dell’edizionedi, che andranno in scena nella vasca di Riccione dal 17 al 19 dicembre. Campionati italiani importanti perché avranno una valenza rilevante, ovvero la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. La pandemia, come si può ben intuire, ha stravolto tutta la programmazione e ciò significa che i protagonisti della piscina azzurra potranno staccare il biglietto in questa manifestazione oppure negliprimaverili in programma nel mese di marzo. L’avvicinamento però a questa competizione è stata piuttosto turbolenta. Il Direttore Tecnico della Nazionale italiana di...