Novità sugli spostamenti a Natale: cosa ha deciso Conte? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Importanti Novità sugli spostamenti a Natale tra un Comune e l’altro: cosa ha deciso alla fine il premier Giuseppe Conte? Giuseppe Conte. Fonte: InstagramDopo le recenti notizie arrivate circa una possibile rivalutazione del divieto di spostamento tra Comuni il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha finalmente preso una decisione. Cambiamenti in arrivo Mentre il premier Giuseppe Conte sta prendendo in considerazione di modificare il Dpcm relativo agli spostamenti nei giorni di festa del periodo natalizio, arriva la notizia che nei prossimi giorni ben cinque regioni potrebbero cambiare colore. Si tratta dell’Abruzzo, che passerebbe da rosso ad ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Importantitra un Comune e l’altro:haalla fine il premier Giuseppe? Giuseppe. Fonte: InstagramDopo le recenti notizie arrivate circa una possibile rivalutazione del divieto di spostamento tra Comuni il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio, il Presidente del Consiglio Giuseppeha finalmente preso una decisione. Cambiamenti in arrivo Mentre il premier Giuseppesta prendendo in considerazione di modificare il Dpcm relativo aglinei giorni di festa del periodo natalizio, arriva la notizia che nei prossimi giorni ben cinque regioni potrebbero cambiare colore. Si tratta dell’Abruzzo, che passerebbe da rosso ad ...

