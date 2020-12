Nostreamday | le lotte sindacali del Terzo Millennio | IL SIGNOR DISTRUGGERE

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Da qualche giorno su Twitter, ma anche su altri media, si parla della rivolta degli streamer di Twitch e del loro, una vera e propria battaglia sindacale delche ad oggi ha già coinvolto più di 50 personaggi operanti sul sito e ottenuto l’endorsement di personalità di rilievo come Fedez. Praticamente chi grazie alla piattaforma lavora richiede maggiori tutele e maggiore trasparenza dei regolamenti interni, mettendo ad esempio nero su bianco cosa è vietato dire e fare e cosa è satiricamente concesso. Per chi non lo sapesse Twitch è una piattaforma video, gestita da Amazon, che permette, un po’ come YouTube, di trasmettere delle live e di ricavare, grazie a esse, un profitto. Per chi, invece, fosse convinto che si tratti di un hobby, di una perdita di tempo o di una questione su due spicci, forse dovrebbe ...