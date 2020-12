Nonostante le perplessità dei ricercatori, il Consiglio di stato dice sì all’idrossiclorochina contro Covid-19 (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Foto: George Frey/AFP via Getty Images)“La perdurante incertezza circa l’efficacia terapeutica dell’idrossiclorochina, ammessa dalla stessa Aifa a giustificazione dell’ulteriore valutazione in studi clinici randomizzati, non è ragione sufficiente sul piano giuridico a giustificare l’irragionevole sospensione del suo utilizzo sul territorio nazionale“. Così si legge nell’ordinanza del Consiglio di stato, riportata dall’Ansa, che accoglie il ricorso di alcuni medici di base nei confronti dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che a fine luglio vietava la prescrizione off-label (quindi per un uso non considerato nel bugiardino). Ancora una volta, in Italia l’efficacia di una terapia sconsigliata dagli scienziati viene decisa attraverso ricorsi. Da oggi, infatti, sotto precisa responsabilità del medico, ai pazienti Covid nella fase ... Leggi su wired (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Foto: George Frey/AFP via Getty Images)“La perdurante incertezza circa l’efficacia terapeutica dell’idrossiclorochina, ammessa dalla stessa Aifa a giustificazione dell’ulteriore valutazione in studi clinici randomizzati, non è ragione sufficiente sul piano giuridico a giustificare l’irragionevole sospensione del suo utilizzo sul territorio nazionale“. Così si legge nell’ordinanza deldi, riportata dall’Ansa, che accoglie il ricorso di alcuni medici di base nei confronti dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che a fine luglio vietava la prescrizione off-label (quindi per un uso non considerato nel bugiardino). Ancora una volta, in Italia l’efficacia di una terapia sconsigliata dagli scienziati viene decisa attraverso ricorsi. Da oggi, infatti, sotto precisa responsabilità del medico, ai pazientinella fase ...

