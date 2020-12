‘Nonnismo sull’allieva Giulia Schiff’ | 8 sergenti a processo davanti al Tribunale militare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ottodel 70esimo Stormo dell’Aeronautica di Latina dovranno affrontare unaldi Roma per il caso di “nonnismo” denunciato dall’ex collega di corsoJasmine Schiff, la 21enne di Mira immortalata in un video durante il ‘rito d’iniziazione’ al quale sarebbe stata sottoposta dai compagni dell’accademia per diventare pilota di jet. Il rinvio a giudizio è stato deciso dal giudice per le indagini preliminari deldella Capitale. L’accusa è di concorso in lesione personale e ingiuria. Secondo la Procura, gli otto hanno offeso “prestigio, onore e dignità” della Schiff, usandole “violenza” e “cagionandole plurime escoriazioni”. La prima udienza è stata fissata per il 9 ...