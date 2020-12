“Non la posso perdonare”. Patrizia De Blanck all’attacco di Barbara D’Urso: “Quello che ha fatto è grave” (Di venerdì 11 dicembre 2020) La sua esperienza al ‘GF Vip’ è terminata da tempo, ma Patrizia De Blanck fa ancora parlare di sé. La contessa non ha proprio sopportato ciò che è stato fatto alle sue spalle mentre si trovava rinchiusa nella casa più spiata d’Italia. Ha voluto rilasciare nelle scorse ore un’intervista a ‘Casa Chi’, nella quale si è scagliata pesantemente contro colei che riteneva una carissima amica. Pensava che tra di loro ci fosse un vero rapporto, basato sul rispetto reciproco, invece ha subito di tutto. Stiamo parlando di Barbara D’Urso, che è stata pesantemente attaccata dall’ex gieffina. Quest’ultima ritiene che sia caduta in una vera e propria trappola, perpetrata da Carmelita. Le sue parole sono state durissime e probabilmente prima o poi la presentatrice Mediaset reagirà di fronte a questi attacchi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) La sua esperienza al ‘GF Vip’ è terminata da tempo, maDefa ancora parlare di sé. La contessa non ha proprio sopportato ciò che è statoalle sue spalle mentre si trovava rinchiusa nella casa più spiata d’Italia. Ha voluto rilasciare nelle scorse ore un’intervista a ‘Casa Chi’, nella quale si è scagliata pesantemente contro colei che riteneva una carissima amica. Pensava che tra di loro ci fosse un vero rapporto, basato sul rispetto reciproco, invece ha subito di tutto. Stiamo parlando di, che è stata pesantemente attaccata dall’ex gieffina. Quest’ultima ritiene che sia caduta in una vera e propria trappola, perpetrata da Carmelita. Le sue parole sono state durissime e probabilmente prima o poi la presentatrice Mediaset reagirà di fronte a questi attacchi ...

