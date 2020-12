Non è vero che una donna rischia che le siano amputati i piedi a causa del vaccino contro la Covid-19 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il 25 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra due piedi che hanno, in entrambi i casi, una grande macchia scuro-giallognola sui talloni. La foto è accompagnata da questo testo: «Patricia Chandler, volontaria al trial per il vaccino Pfizer, rischia che le siano amputati i piedi». Il riferimento al vaccino contro la Covid-19, prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer in collaborazione con la società di biotecnlogie BioNTech. Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Come ha ricostruito la Bbc i piedi in foto sono di Patricia Chandler, donna che vive in Texas (Stati Uniti d’America) e che ha partecipato alla ... Leggi su facta.news (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il 25 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra dueche hanno, in entrambi i casi, una grande macchia scuro-giallognola sui talloni. La foto è accompagnata da questo testo: «Patricia Chandler, volontaria al trial per ilPfizer,che le». Il riferimento alla-19, prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer in collaborazione con la società di biotecnlogie BioNTech. Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Come ha ricostruito la Bbc iin foto sono di Patricia Chandler,che vive in Texas (Stati Uniti d’America) e che ha partecipato alla ...

