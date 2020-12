Non c’è pace per Pamela Mastropietro: l’ultimo sfregio è alla sua foto (Di venerdì 11 dicembre 2020) La foto di Pamela, uccisa e sezionata nel gennaio 2018, è stata portata via dal piccolo memoriale a Macerata. Il drammatico post della famiglia. Pamela Mastropietro è morta ormai da quasi tre anni. Eppure per lei continua a non esserci pace. Il suo corpo era stato ritrovato straziato, sezionato e occultato in due trolley. Eppure questo non sembra essere bastato. Non la sua morte atroce, ad appena 18 anni. Né l’odissea che sta affrontando la sua famiglia per accertare la definitiva verità sulla sua scomparsa. Qualcuno ha deciso di strappare anche la sua fotografia, che la ritraeva sorridente, dall’albero di fronte la casa di Macerata dove ha trascorso la sua ultima notte. L’annuncio arriva dalla pagina “La voce di Pamela ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ladi, uccisa e sezionata nel gennaio 2018, è stata portata via dal piccolo memoriale a Macerata. Il drammatico post della famiglia.è morta ormai da quasi tre anni. Eppure per lei continua a non esserci. Il suo corpo era stato ritrovato straziato, sezionato e occultato in due trolley. Eppure questo non sembra essere bastato. Non la sua morte atroce, ad appena 18 anni. Né l’odissea che sta affrontando la sua famiglia per accertare la definitiva verità sulla sua scomparsa. Qualcuno ha deciso di strappare anche la suagrafia, che la ritraeva sorridente, dall’albero di fronte la casa di Macerata dove ha trascorso la sua ultima notte. L’annuncio arriva dpagina “La voce di...

