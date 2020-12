Non bastava Renzi ci si mette pure Speranza. Il Governo valuta di allentare la stretta a Natale ma il ministro dice no (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il premier valuta se allentare la stretta per le Feste. Rimuovendo il divieto – peraltro criticato anche dal nostro giornale – di spostamento tra comuni nei giorni Natale, Santo Stefano e Capodanno. Da quanto filtra da Palazzo Chigi, Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sulla possibilità di consentire, anche nei giorni bollati come offlimit dall’ultimo Dpcm, il ricongiungimento familiare tra comuni diversi. Tema peraltro sollevato con insistenza anche dai governatori e dai sindaci, degenerato in uno scontro durissimo tra Stato e Conferenza delle regioni. Un allentamento, quello allo studio, condiviso da Luigi Di Maio, in rappresentanza del Movimento Cinque Stelle, ma anche dal grosso del Pd, Italia Viva e persino da pezzi dell’opposizione, Lega in testa. Ma a mettersi di traverso, dopo Matteo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il premierselaper le Feste. Rimuovendo il divieto – peraltro criticato anche dal nostro giornale – di spostamento tra comuni nei giorni, Santo Stefano e Capodanno. Da quanto filtra da Palazzo Chigi, Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sulla possibilità di consentire, anche nei giorni bollati come offlimit dall’ultimo Dpcm, il ricongiungimento familiare tra comuni diversi. Tema peraltro sollevato con insistenza anche dai governatori e dai sindaci, degenerato in uno scontro durissimo tra Stato e Conferenza delle regioni. Un allentamento, quello allo studio, condiviso da Luigi Di Maio, in rappresentanza del Movimento Cinque Stelle, ma anche dal grosso del Pd, Italia Viva e persino da pezzi dell’opposizione, Lega in testa. Ma arsi di traverso, dopo Matteo ...

Ultime Notizie dalla rete : Non bastava Le siringhe a rotelle e altri nonsense di Napoleone Arcuri e della compagnia contiana Linkiesta.it Ilary Blasi scherza con Totti, ma lui non ci sta: “Ora basta” – VIDEO

Totti, però, reagisce in maniera inaspettata e si rivolge così alla bellissima moglie: “Basta, Ilary“. L’ex fuoriclasse della Roma e della Nazionale italiana non sembra dell’umore adatto nel filmato ...

La BCE non basta a riportare l’entusiasmo

Comincia a farsi piuttosto noiosa l’attesa che il mercato prenda una decisione direzionale dopo una settimana di tiki-taka vicino ai massimi storici.

