Nomadelfia | comunità bolla fuori dal Covid Foto di Enrico Genovesi

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 12 dicembre 2020) Vicino a Grosseto sorge una piccola realtà di 300 abitanti che segue regole per la maggior parte distanti dalla società che la circonda. Condivisione, accoglienza, rifiuto del denaro sono gli aspetti che risaltano per primi. Ilgrafo ne è stato ospite diverse volte, negli ultimi tre anni, per realizzare un progetto a lungo termine: "Essere unali ha salvaguardati, anche durante l'emergenza", spiega.Intervista per Lo Spuntograficodi Chiara Piotto