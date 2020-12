"No al Papeete di Natale". Precipita tutto: Orlando dalla Gruber, Renzi come Salvini: la fine del governo in diretta | Video (Di venerdì 11 dicembre 2020) "No al Papeete di Natale". Andrea Orlando del Pd, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, si schiera contro Matteo Renzi, e la maggioranza trema ancora dopo le turbolenze di inizio settimana e la trappola, scampata, sul Mes. "Giuseppe Conte chieda scusa per il piano sul Recovery Fund o Italia Viva gli toglie la fiducia", ha messo in chiaro poche ore fa Renzi, in una esplosiva intervista sul quotidiano spagnolo El Pais. "Il Pd con chi sta, con Renzi o con Conte?", chiede la Gruber a Orlando. "Il Pd sta col Pd, le parole di Renzi sono state sbagliate, tanto più perché arrivate nel giorno del vertice europeo sul Recovery Fund. Crediamo che in questi mesi si sia riconquistata una credibilità a livello ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) "No aldi". Andreadel Pd, ospite di Lillia Otto e mezzo su La7, si schiera contro Matteo, e la maggioranza trema ancora dopo le turbolenze di inizio settimana e la trappola, scampata, sul Mes. "Giuseppe Conte chieda scusa per il piano sul Recovery Fund o Italia Viva gli toglie la fiducia", ha messo in chiaro poche ore fa, in una esplosiva intervista sul quotidiano spagnolo El Pais. "Il Pd con chi sta, cono con Conte?", chiede la. "Il Pd sta col Pd, le parole disono state sbagliate, tanto più perché arrivate nel giorno del vertice europeo sul Recovery Fund. Crediamo che in questi mesi si sia riconquistata una credibilità a livello ...

Libero_official : 'No al Papeete di Natale, non si sa dove si finisce'. #Orlando e il #Pd contro #Renzi: la maggiorana si spacca su… - salfasanop : Questo pagliaccio vuole farsi mandare a quel paese con tutto il cuore. Orlando (Pd): “Questo Paese non ha bisogno… - ankerachele : Vuole le scuse o paventa il rischio di un 'Papeete di #Natale ' ???? Oh, ma proprio due buffoni separati alla nascita… - FPennacc : @forza_italia ..voi invece sareste un governo del Papeete di Natale .... - PasquinoSalento : Il Papeete di Natale #Orlando #Pd -