Nino Frassica compie 70 anni oggi. Curiosità, carriera, vita privata (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dal 1950, ogni 11 dicembre anche in caso di improvvise nevicate, come direbbe il festeggiato, è il compleanno di Nino Frassica, all’anagrafe AntoNino. Un nome che per generosità il futuro comico ha diviso in due per regalare la prima metà a un bimbo fino a quel momento anonimo. Grazie a lui Anto ha fatto una splendida vita di cui Frassica ci ha chiesto di non parlare perché presto lo farà lui. In attesa dell’inedita biografia approfittiamo di questa data per fare gli auguri al direttore di Novella Bella nello stile che lui stesso ha insegnato al 70% del mondo. Settanta come la sua età, lasciando il restante 60% nella più assoluta oscurità, sessanta come l’età che avrebbe se fosse nato nel 1960. Nino Frassica è la gioia della parola, l’esplosione della logica comune e ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dal 1950, ogni 11 dicembre anche in caso di improvvise nevicate, come direbbe il festeggiato, è il compleanno di, all’anagrafe Anto. Un nome che per generosità il futuro comico ha diviso in due per regalare la prima metà a un bimbo fino a quel momento anonimo. Grazie a lui Anto ha fatto una splendidadi cuici ha chiesto di non parlare perché presto lo farà lui. In attesa dell’inedita biografia approfittiamo di questa data per fare gli auguri al direttore di Novella Bella nello stile che lui stesso ha insegnato al 70% del mondo. Settanta come la sua età, lasciando il restante 60% nella più assoluta oscurità, sessanta come l’età che avrebbe se fosse nato nel 1960.è la gioia della parola, l’esplosione della logica comune e ...

