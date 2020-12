Niente più transazioni Pornhub Premium per i possessori di MasterCard e Visa: ecco perchè (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tira brutta aria dalle parti di Pornhub. Già, perché MasterCard e Visa, le società che gestiscono i più grandi circuiti di carte di credito al mondo, hanno interrotto la possibilità di pagamento verso MindGeek, la società che controlla il più seguito sito di porno in streaming. In pratica Niente più transazioni Pornhub Premium per gli utenti. Le due compagnie hanno preso questa drastica decisione dopo la pubblicazione di un articolo/inchiesta del New York Times dove venivano circostanziate accuse al colosso del porno su contenuti caricati online che mostravano abusi sessuali su minori. Le due aziende hanno così avviato indagini per verificare se Pornhub avesse realmente pubblicato online i video incriminati e sono giunte alla conclusione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tira brutta aria dalle parti di. Già, perché, le società che gestiscono i più grandi circuiti di carte di credito al mondo, hanno interrotto la possibilità di pagamento verso MindGeek, la società che controlla il più seguito sito di porno in streaming. In praticapiùper gli utenti. Le due compagnie hanno preso questa drastica decisione dopo la pubblicazione di un articolo/inchiesta del New York Times dove venivano circostanziate accuse al colosso del porno su contenuti caricati online che mostravano abusi sessuali su minori. Le due aziende hanno così avviato indagini per verificare seavesse realmente pubblicato online i video incriminati e sono giunte alla conclusione di ...

