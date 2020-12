Nicolò Cavalchini | musicista e volontario | «Questo virus ci ha rivelato un grande bisogno di umanità»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Nicolò Guidobono Cavalchini è volontario del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) da quando aveva 18 anni. Oggi ne ha 42 e nonostante abbia nel frattempo intrapreso una carriera artistica come cantautore (con un nuovo singolo uscito da poche settimane, dal titolo Peppa Pig) a quest’impegno sul fronte civile non ha mai rinunciato. Specialmente in un momento come questo, dove la presenza di volontari sul campo per gestire le conseguenze della pandemia diventa cruciale. «A livello artistico, purtroppo, sono fermo da mesi…E allora, se non si mette a disposizione degli altri uno come me, volontario da anni, in salute, che vive da solo, chi lo deve fare?». Così, nei momenti più difficili della lotta al Covid-19 nella città di Milano, Nicolò ha intensificato il suo impegno quotidiano, prestando opera di volontariato su molteplici fronti. Un impegno che ha “ereditato” dal padre, co-fondatore 50 anni fa proprio del gruppo di volontari del CISOM.