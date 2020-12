New York, un auto si scaglia conto gli attivisti di Black Lives Matter. Almeno sei i feriti (Di sabato 12 dicembre 2020) Al momento non sono chiare nè le motivazioni dell’incidente nè l’identità del guidatore. Nel quartiere Murray Hill di Manhattan a New York, un auto si è scagliata contro un gruppo di manifestanti del movimento Black Lives Matter. I feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale, sarebbero Almeno sei. Le autorità cittadine hanno diramato un appello, chiedendo a chiunque di evitare l’area. Il guidatore, come conferma un portavoce della polizia, sarebbe già stato arrestato. Su internet cominciano già a diffondersi alcuni video che diverse testate locali, come il New York Post riconducono all’incidente. Intanto, dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’auto fosse circodanta da alcuni manifestanti e ... Leggi su open.online (Di sabato 12 dicembre 2020) Al momento non sono chiare nè le motivazioni dell’incidente nè l’identità del guidatore. Nel quartiere Murray Hill di Manhattan a New, unsi èta contro un gruppo di manifestanti del movimento. I, alcuni dei quali trasportati in ospedale, sarebberosei. Lerità cittadine hanno diramato un appello, chiedendo a chiunque di evitare l’area. Il guidatore, come conferma un portavoce della polizia, sarebbe già stato arrestato. Su internet cominciano già a diffondersi alcuni video che diverse testate locali, come il NewPost riconducono all’incidente. Intanto, dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’fosse circodanta da alcuni manifestanti e ...

repubblica : New York, automobile investe manifestanti Black Lives Matter a Manhattan: molti feriti - AmbasciataUSA : L'#11dicembre 1882 nasceva Fiorello La Guardia. Padre foggiano e madre triestina, Laguardia è stato sindaco di New… - Italia_Notizie : Usa, a New York auto investe attivisti di Black Lives Matter: 7 feriti - jimshu050 : Cuomo's Future New York - covility : @NYGovCuomo Cuomo ruined New York -