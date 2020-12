Netflix, dopo The Crown arriva la serie sui reali italiani: I Savoia (Di venerdì 11 dicembre 2020) La piattaforma streaming continua ad ottenere consensi. dopo il grandissimo successo di The Crown, Netflix annuncia l’arrivo una serie sui Savoia. Il successo e il ruolo di principale piattaforma streaming… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 11 dicembre 2020) La piattaforma streaming continua ad ottenere consensi.il grandissimo successo di Theannuncia l’arrivo unasui. Il successo e il ruolo di principale piattaforma streaming… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

lad7whisper : Ma poi perché perdete tempo a guardarlo quando dopo Death Note dovreste aver capito che non c’è da fidarsi di Netflix. Le basi. - halchyan : comunque sento che la serie o quello che è delle winx sarà al livello del film di death note di netflix sarò io che… - gio_colfer : RT @_danpo: Italiani prima di oggi: ahah le Winx che schifo buuuuu meglio le Witch ?????????? e che schifo TECNA ?? Italiani dopo oggi: NETFLIX C… - LudiSheeran : RT @SharonTudisco: Noi da bambini: 'io non voglio essere Tecna tu sei Tecna! ' Noi adesso dopo aver scoperto che non hanno considerato Tecn… - __APEREGINA : Mi vedo già Netflix che dopo aver scelto l’attrice che doveva interpretare Aisha dice: -