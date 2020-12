Nel calcio cambierà tutto | arriva il cartellino arcobaleno

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Giuseppe De Lorenzo La surreale polemica in Inghilterra: l'esultanza di Vardy distrugge una bandierina. Ma è coloratae i social ci leggono un gesto omofobo A breve andrà rivista la sigla che identifica le persone omosessuali, trans, qeeer eccetera eccetera. Non basterà più quel Lgbtq+ (non so se ne hanno aggiunto altre lettere): andrà trovato un modo per definire le “bandierine gay”. Giuro che non avrei mai pensato di dover scrivere un pezzo del genere. È surreale. E per quanto in Italia non ne abbia parlato praticamente nessuno, in Inghilterra da qualche giorno si discute dell’esultanza “omofoba” di Jamie Vardy, attaccante del Leicester City. Dunque dedichiamogli qualche minuto. Breve descrizione dei fatti. Allo Sheffield Stadiudm il Leicester e la squadra di casa sono sull’1 a 1. Minuto 89esimo. Vardy scatta sul filo del fuorigioco, si ...