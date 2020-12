Negli ultimi 150 anni i ghiacciai alpini si sono ridotti del 60% (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Negli ultimi 150 anni, i ghiacciai alpini si sono ridotti del 60%. Il dato emerge dal rapporto di Legambiente, presentato in occasione della "Giornata Internazionale della Montanga, SoS per i ghiacciai italiani" Crisi climatica e inquinamento minacciano sempre di più i giganti bianchi, testimoni del clima che cambia e sentinelle della qualità dell'aria. Ed effettivamente, in 150 anni, la riduzione areale dei ghiacciai è del 60% nelle Alpi,con punte dell'82% nelle Alpi Giulie e 97% nelle Presentanco il report, Legambiente lancia un pacchetto di 12 proposte per affrontare adeguatamente l'acuirsi dei cambiamenti climatici in montagna. Il riscaldamento climatico determina sulle Alpi italiane pesanti e molteplici effetti ambientali, tra i quali la perdita di neve e ghiaccio e la degradazione del ... Leggi su agi (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI -150 anni, i ghiacciaisidel 60%. Il dato emerge dal rapporto di Legambiente, presentato in occasione della "Giornata Internazionale della Montanga, SoS per i ghiacciai italiani" Crisi climatica e inquinamento minacciano sempre di più i giganti bianchi, testimoni del clima che cambia e sentinelle della qualità dell'aria. Ed effettivamente, in 150 anni, la riduzione areale dei ghiacciai è del 60% nelle Alpi,con punte dell'82% nelle Alpi Giulie e 97% nelle Presentanco il report, Legambiente lancia un pacchetto di 12 proposte per affrontare adeguatamente l'acuirsi dei cambiamenti climatici in montagna. Il riscaldamento climatico determina sulle Alpi italiane pesanti e molteplici effetti ambientali, tra i quali la perdita di neve e ghiaccio e la degradazione del ...

