Natale | Milano | all' Università Cattolica storie | concerti e canti 4

(Adnkronos) - Nelle diverse sedi dell'Università Cattolica sono previste specifiche attività per il periodo natalizio. A Brescia, lunedì 14 dicembre, alle ore 12.30, nella cappella universitaria, si terrà la celebrazione eucaristica in preparazione al Santo Natale per tutta la comunità accademica. A Piacenza, dopo la celebrazione eucaristica d'Avvento, che è stata presieduta dal nuovo vescovo monsignor Adriano Cevolotto alla presenza dell'assistente ecclesiastico generale monsignor Claudio Giuliodori e del rettore Franco Anelli, le attività legate al Santo Natale del campus di Piacenza si spostano presso il Collegio Sant'Isidoro. Don Roberto Maier propone, nell'ambito del ciclo di incontri 'Caminetto tematico', una meditazione centrata sul significato e sull'importanza del Natale.

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - Spettacoli, concerti, canti gospel, meditazioni, celebrazioni. L'Università Cattolica del Sacro Cuore si prepara a ...

