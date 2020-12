Natale: Milano, all'Università Cattolica storie, concerti e canti (3) (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Adnkronos) - Sul fronte della musica a Milano, come da tradizione, ci sarà il Concerto Natalizio di Note d'Inchiostro, a cura dello Studium Musicale. Trasmesso martedì 22 dicembre, alle ore 18.30, sui canali social @Unicatt, quest'anno avrà una veste nuova: alle riprese live dall'Aula Magna si aggiungono i collegamenti in streaming degli artisti per garantire tutte le norme di sicurezza. Mercoledì 23 dicembre sarà disponibile, sempre sui social @Unicatt, il video-messaggio realizzato dal Centro pastorale con gli auguri di monsignor Claudio Giuliodori a tutta la comunità universitaria e i canti gospel di alcuni studenti dell'ateneo. A Brescia il gruppo di teatro del Laboratorio di arti performative del Dams proporrà sabato 19 dicembre, alle 20 sulla piattaforma GotoMeeting, il concerto live 'Una luce per Natale'. L'idea è di Elisa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Adnkronos) - Sul fronte della musica a, come da tradizione, ci sarà il Concerto Natalizio di Note d'Inchiostro, a cura dello Studium Musicale. Trasmesso martedì 22 dicembre, alle ore 18.30, sui canali social @Unicatt, quest'anno avrà una veste nuova: alle riprese live dall'Aula Magna si aggiungono i collegamenti in streaming degli artisti per garantire tutte le norme di sicurezza. Mercoledì 23 dicembre sarà disponibile, sempre sui social @Unicatt, il video-messaggio realizzato dal Centro pastorale con gli auguri di monsignor Claudio Giuliodori a tutta la comunità universitaria e igospel di alcuni studenti dell'ateneo. A Brescia il gruppo di teatro del Laboratorio di arti performative del Dams proporrà sabato 19 dicembre, alle 20 sulla piattaforma GotoMeeting, il concerto live 'Una luce per'. L'idea è di Elisa ...

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - Spettacoli, concerti, canti gospel, meditazioni, celebrazioni. L'Università Cattolica del Sacro Cuore si prepara a ...

