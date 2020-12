Natale: Milano, all'Università Cattolica storie, concerti e canti (2) (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Adnkronos) - All'evento, condotto dalla giornalista di Radio 24 Marta Cagnola, alumna dell'Università Cattolica, parteciperanno il rettore Franco Anelli, Antonella Sciarrone Alibrandi, presidente di Alumni Cattolica – Associazione Necchi, fra' Renato Delbono, assistente spirituale nazionale dell'Associazione, Filippo Crea, professore ordinario di Cardiologia e direttore dell'Unità Operativa Complessa di Cardiologia al Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs - Roma, e Matteo Marzotto, presidente di Fas International e di Dondup. Mercoledì 16 dicembre nel campus di Roma, alle ore 12.30, dalla Chiesa Centrale, si terrà in diretta streaming la celebrazione eucaristica del Santo Natale 2020, presieduta da monsignor Giuliodori. A Roma, per tutto il periodo di Avvento, fino a mercoledì 23 dicembre, ogni giorno, dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Adnkronos) - All'evento, condotto dalla giornalista di Radio 24 Marta Cagnola, alumna dell', parteciperanno il rettore Franco Anelli, Antonella Sciarrone Alibrandi, presidente di Alumni– Associazione Necchi, fra' Renato Delbono, assistente spirituale nazionale dell'Associazione, Filippo Crea, professore ordinario di Cardiologia e direttore dell'Unità Operativa Complessa di Cardiologia al Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs - Roma, e Matteo Marzotto, presidente di Fas International e di Dondup. Mercoledì 16 dicembre nel campus di Roma, alle ore 12.30, dalla Chiesa Centrale, si terrà in diretta streaming la celebrazione eucaristica del Santo2020, presieduta da monsignor Giuliodori. A Roma, per tutto il periodo di Avvento, fino a mercoledì 23 dicembre, ogni giorno, dal ...

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - Spettacoli, concerti, canti gospel, meditazioni, celebrazioni. L'Università Cattolica del Sacro Cuore si prepara a ...

Concerto di Natale con piante come spettatori a Ragusa

simbolicamente rappresentata dalla prestigiosa presenza del quartetto d’archi dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, e ai pazienti degli ospedali iblei, costretti a vivere questo Natale in una ...

