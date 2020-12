Natale ad Anzio: completata l’illuminazione artistica e attivata la filodiffusione di musica natalizia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il territorio comunale di Anzio, dal centro cittadino a Lido dei Pini, passando per Anzio Colonia e Lavinio, con la meravigliosa stella cometa, il suggestivo albero di Natale in Piazza Pia e le numerose installazioni creative, nelle vicinanze delle attività commerciali, è stato oggetto del progetto di illuminazione artistica, varato dall’Amministrazione De Angelis, quale luce di speranza verso tutte le famiglie del territorio, con l’auspicio di voltare pagina rispetto ad un anno drammatico a causa della pandemia. “In questi giorni, nonostante il maltempo, – afferma l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo – abbiamo lavorato senza sosta per raggiungere, con le luminarie, le rotatorie cittadine, i quartieri, le zone commerciali, con l’augurio di un futuro migliore per tutte le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il territorio comunale di, dal centro cittadino a Lido dei Pini, passando perColonia e Lavinio, con la meravigliosa stella cometa, il suggestivo albero diin Piazza Pia e le numerose installazioni creative, nelle vicinanze delle attività commerciali, è stato oggetto del progetto di illuminazione, varato dall’Amministrazione De Angelis, quale luce di speranza verso tutte le famiglie del territorio, con l’auspicio di voltare pagina rispetto ad un anno drammatico a causa della pandemia. “In questi giorni, nonostante il maltempo, – afferma l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo – abbiamo lavorato senza sosta per raggiungere, con le luminarie, le rotatorie cittadine, i quartieri, le zone commerciali, con l’augurio di un futuro migliore per tutte le ...

CorriereCitta : Natale ad Anzio: completata l’illuminazione artistica e attivata la filodiffusione di musica natalizia - canaledieci : Natale ad Anzio: le luminarie sono uno spettacolo - DanielaBeatrici : Immaginate una città come Anzio, Savona, Benevento, Molfetta, Faenza...... interamente spazzata via! Ad oggi i mort… - ilClandestinoTW : Inaugurata l’illuminazione artistica di Natale in Piazza Lavinia ad Anzio -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Anzio Anzio, Vigili del Fuoco: realizzato un albero di Natale per i bambini - Cronaca Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno Il punto sulla pandemia a Roma e nel Lazio: cosa è successo nella settimana dal 5 all'11 dicembre

I numeri del contagio, i maxi assembramenti (con rissa) in centro e in periferia, le polemiche sul cenone di Natale e le restrizioni nei prossimi mesi, ...

Coronavirus, il punto sulla pandemia a Roma e nel Lazio: cosa è successo nella settimana dal 5 all'11 dicembre

I numeri del contagio, i maxi assembramenti (con rissa) in centro e in periferia, le polemiche sul cenone di Natale e le restrizioni nei prossimi mesi, l'arrivo del primo volo Covid-tested da New York ...

I numeri del contagio, i maxi assembramenti (con rissa) in centro e in periferia, le polemiche sul cenone di Natale e le restrizioni nei prossimi mesi, ...I numeri del contagio, i maxi assembramenti (con rissa) in centro e in periferia, le polemiche sul cenone di Natale e le restrizioni nei prossimi mesi, l'arrivo del primo volo Covid-tested da New York ...