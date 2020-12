Nasce la filiera per il packaging alimentare compostabile

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. - (Adnkronos) - Dalla collaborazione tra Novamont, SunChemical Group,Ticinoplast e Uteco Group,un nuovo concetto di imballaggio, che risponde alla crescente domanda dia minor impatto ambientale e che per prestazioni e caratteristiche non ha confronti sul mercato mondiale. Condividendo i rispettivi know-how tecnologici, Novamont, SunChemical,Ticinoplast e Uteco Group hanno messo a punto una soluzione che combina la biodegradabilità, compostabilità dei materiali (biopolimeri, inchiostri, adesivi, prodotti barriera e substrati) a tecniche di estrusione, stampa e laminazione prime al mondo. Il film flessibile così ottenuto è ottimale per imballaggi alimentari avendo caratteristiche tecniche analoghe alle soluzioni attualmente adottate ma potendo, terminato l'uso, essere destinato alla raccolta ...