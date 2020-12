Nasce a Firenze il Museo della Lingua italiana 

Leggi su funweek

(Di venerdì 11 dicembre 2020) “Nell’anno in cui si celebrerà il settimo centenariomorte di Dante Alighierirà ailitaliana”. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, precisando che i lavori prenderanno avvio entro il 2021 nell’ex convento di Santa Maria Novella. “Lo Stato ha investito 4,5 milioni di euro per la realizzazione del primoitaliana – ha detto il ministro – e la città ha partecipato conferendo una parte del bellissimo complesso di Santa Maria Novella, testimonianza questa di una importante prova di collaborazione tra i vari livelli istituzionali”. Sarà uncompletamente nuovo per sviscerare, raccontare, far conoscere la lunghissima storia ...