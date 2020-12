Napoli, domani si inaugura l’albero di Natale in piazza Plebiscito: “Coltiviamo la speranza” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un messaggio di speranza lanciato alla città da Confesercenti Campania con l’Associazione Luminarie Italiane che hanno donato a Napoli un albero di Natale alto ben 14 metri. Si terrà domani pomeriggio (sabato 12 dicembre), alle ore 18.30 in piazza del Plebiscito a Napoli, la cerimonia di inaugurazione dell’albero di Natale di Napoli, donato da Confesercenti Campania con l’Associazione Luminarie Italiane, in collaborazione con il Comune di Napoli. Saranno presenti, oltre al Presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo, per l’amministrazione comunale, l’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive del comune Rosaria Galiero, l’Assessore ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Un messaggio di speranza lanciato alla città da Confesercenti Campania con l’Associazione Luminarie Italiane che hanno donato aun albero dialto ben 14 metri. Si terràpomeriggio (sabato 12 dicembre), alle ore 18.30 indel, la cerimonia dizione deldidi, donato da Confesercenti Campania con l’Associazione Luminarie Italiane, in collaborazione con il Comune di. Saranno presenti, oltre al Presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo, per l’amministrazione comunale, l’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive del comune Rosaria Galiero, l’Assessore ...

Una lunga fila, ininterrotta, di tifosi, di vicentini sta sfilando davanti al feretro di Paolo Rossi, posto sul tappeto erboso dello stadio Romeo Menti, per l'ultimo saluto ...

Terapie e fisioterapia infine per Bartosz Bereszynski. Domani, sabato, sempre in mattinata, è in programma la rifinitura, quindi nel primo pomeriggio la partenza per Napoli».

