Napoli | agenzia viaggi vende biglietti e tamponi falsi per il Covid | la scoperta de ‘Le Iene’ VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “venduti a 70 Euro”. E’ questa lafatta da “Le Iene” in un’dial Corso Umberto a. Luigi Pelazza è entrato in un’dipartenopea che fornisce ai suoi clienti certificati di negativitàficati ad hoc. Dopo l’intervento de Le Iene sono arrivati anche i Carabinieri che hanno chiuso l’. Ma andiamo con ordine. In seguito alla pandemia ogni Paese ha adottato misure diverse per gli ingressi. Tunisia, Marocco, Algeria chiedono il certificato del tampone molecolare fatto entro le 72 ore prima della partenza. Un complice nordafricano finge di voler partire per la Tunisia e chiede un volo e la possibilità di ...