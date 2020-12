MOVIOLA Sassuolo-Benevento | Haraslin espulso grazie al Var | brutto fallo su Letizia

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Un cartellino giallo che si trasforma in rosso dopo l’on field review. Comincia il secondo tempo in, giocatore neroverde, termina anzitempo la propria partita. Gli uomini di De Zerbi rimangono in 10 a causa del rosso sventolato da Sozza addopo aver rivisto il contatto conprecedentemente punito con il giallo. Richiamato al Var, il direttore di gara ha notato unintervento da parte del giocatore delche nel tentativo di contrastare l’avversario entra diretto (pur involontariamente) sulla caviglia sinistra di. Rosso sacrosanto. SportFace.