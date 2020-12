Morto di coronavirus Kim Ki-Duk: chi era il regista coreano che conquistò Venezia (video) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il coronavirus si è portato via anche Kim Ki-duk. Il regista sudcoreano è Morto in Lettonia, a soli 59 anni. Era arrivato dalla Corea del Sud fino in Lettonia il 20 novembre scorso. Probabilmente si era recato nello Stato dell’ex Unione sovietica per acquistare una casa nella località marittima di Jurmala. Tuttavia, da alcuni giorni il suo entourage aveva del tutto perso i contatti con lui. Kim Ki-duk era in vacanza in Lettonia Kim Ki-duk era nato il 20 dicembre 1960 a Bonghwa, nel nord di Gyeongsang, nella Corea del Sud. A nove anni si trasferisce a Seoul e frequenta una scuola professionale per poter lavorare nel settore agricolo. Problemi occorsi in famiglia lo costringono ad abbandonare gli studi e ad arruolarsi, quindi, nell’esercito. L’esperienza militare influenzerà moltissimo il suo modo di intendere i rapporti ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilsi è portato via anche Kim Ki-duk. Ilsudin Lettonia, a soli 59 anni. Era arrivato dalla Corea del Sud fino in Lettonia il 20 novembre scorso. Probabilmente si era recato nello Stato dell’ex Unione sovietica per acquistare una casa nella località marittima di Jurmala. Tuttavia, da alcuni giorni il suo entourage aveva del tutto perso i contatti con lui. Kim Ki-duk era in vacanza in Lettonia Kim Ki-duk era nato il 20 dicembre 1960 a Bonghwa, nel nord di Gyeongsang, nella Corea del Sud. A nove anni si trasferisce a Seoul e frequenta una scuola professionale per poter lavorare nel settore agricolo. Problemi occorsi in famiglia lo costringono ad abbandonare gli studi e ad arruolarsi, quindi, nell’esercito. L’esperienza militare influenzerà moltissimo il suo modo di intendere i rapporti ...

