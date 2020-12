Morte Paolo Rossi | il ricordo di Inzaghi | “Essere paragonato a lui mi ha sempre emozionato”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 12 dicembre 2020) Filippo, allenatore del Benevento, ha voluto ricordareal termine della partita con il Sassuolo. Il tecnico dei campani ai microfoni di Sky ha parlato di Pablito, fonte d’ispirazione per la sua carriera da attaccante: “Vorrei ricordare, il mio idolo d’infanzia. Mi sono ispirato a lui. Purtroppo l’ho conosciuto poco, ma ho avuto il piacere di farmi intervistare da lui. Era fin troppo buono, è stato un colpo al cuore, per me è stato un esempio. Esserea lui mi haemozionato. Mi stringo forte alla famiglia” Foto: Youtube L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.