Morte Maradona | il video che cambia la storia? Alcol | sigari e pastiglie poco prima dell’operazione

E' un video che ha fatto molto discutere in Argentina, quello mandato in onda da Confrontados – programma in onda sulla rete El Nueve. Si tratta di un video girato alcuni giorni prima dell'operazione subita da Diego Armando Maradona per l'ematoma subdurale. Nel video, analizzato in lungo e in largo, è possibile vedere l'ex fuoriclasse dell'Argentina discretamente su di giri in compagnia di un amico cantare quelli che sembrano cori da stadio ("Marcos Paz, vamos a volver", sono le parole cantate – "Marcos Paz, torneremo"). L'amico è Mariano Castro, grande amico di Diego ed una delle persone a lui più vicine durante il suo soggiorno a Cuba. Ma a scatenare la polemica non è la compagnia o le condizioni alterate dell'ex fuoriclasse in sé è il fatto che nel

