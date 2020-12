Morso da uno squalo, surfista muore per le ferite (Di venerdì 11 dicembre 2020) Redazione Il mondo del surf è rimasto scioccato nell’apprendere che la vittima di un attacco di squalo a Maui è morta. L’attacco è avvenuto prima dell’inizio della competizione mercoledì (martedì, ora delle Hawaii) e, di conseguenza, le star australiane Tyler Wright e Sally Fitzgibbons hanno rinviato la loro semifinale al Roxy Pro poiché la gara era stata annullata per la giornata. La World Surf League (WSL) ha confermato giovedì la tragica notizia della morte della vittima dell’attacco dello squalo. “Il WSL ha appreso che la vittima dell’attacco di squalo di martedì a Honolua Bay è tragicamente scomparsa”, ha detto l’ente di governo del surf. “I nostri pensieri e il nostro cuore sono con la famiglia e gli amici della vittima, nonché con l’intera comunità di surfisti di Maui”.Secondo i media locali, la vittima è un uomo di 56 anni ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 11 dicembre 2020) Redazione Il mondo del surf è rimasto scioccato nell’apprendere che la vittima di un attacco dia Maui è morta. L’attacco è avvenuto prima dell’inizio della competizione mercoledì (martedì, ora delle Hawaii) e, di conseguenza, le star australiane Tyler Wright e Sally Fitzgibbons hanno rinviato la loro semifinale al Roxy Pro poiché la gara era stata annullata per la giornata. La World Surf League (WSL) ha confermato giovedì la tragica notizia della morte della vittima dell’attacco dello. “Il WSL ha appreso che la vittima dell’attacco didi martedì a Honolua Bay è tragicamente scomparsa”, ha detto l’ente di governo del surf. “I nostri pensieri e il nostro cuore sono con la famiglia e gli amici della vittima, nonché con l’intera comunità di surfisti di Maui”.Secondo i media locali, la vittima è un uomo di 56 anni ...

FuryBionda : @jjflash1970 Anche un martello, che prima che levi un'ascia dalla testa di uno, ti hanno già morso in tre - libero_cogito : @ariadnestella Carmelo non capisce niente ultimamente! Un conto è essere morsicati per strada da un cane e un altro… - _listen__linda_ : loro ginocchia. E che c'entrano le ginocchia con i denti? C'ENTRANO ECCOME. Partendo dal presupposto che la ma… - bibo791 : @Coppiacuckold1 un morso e uno sculaccione ;) - AraldoMetallo : @LiaPomponio Gli dovevi staccare la testa con un morso davanti a tutti... tipo Ozzy col pipistrello. Avrebbero capi… -