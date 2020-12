Monte Mario | sgomberata baraccopoli costruita a ridosso di un asilo nido FOTO e VIDEO

(Di venerdì 11 dicembre 2020) E’ stato eseguito ieri mattina, come disposto con apposita ordinanza del Questore di Roma, lo sgombero dell’area della Riserva Naturale diprospicente via Gomenizza, altezza parcheggio comunale. Oltre agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, hanno partecipato alle operazioni, il personale di Polizia Locale Roma Capitale, i volontari della Protezione Civile – Guardie Zoofile e dipendenti dell’A.M.A.. Leggi anche: Roma, ubriaco aggredisce la moglie davanti al figlioletto di 8 anni: le violenze duravano da anni Sul posto è stata riscontrata la presenza di un accampamento con 3 baracche tutte realizzate con materiale da risulta (cartoni, teli in nylon, coperte e buste di plastica), proprio nell’area all’interno della quale ricade il muro perimetrale di un...

