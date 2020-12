Monitoraggio Iss 11 dicembre Rt Italia sotto quota 1 | nuove zone gialle da domenica

angiuoniluigi : RT @fanpage: Quali Regioni cambieranno colore oggi con il nuovo monitoraggio dell’Iss - fanpage : Quali Regioni cambieranno colore oggi con il nuovo monitoraggio dell’Iss - infoitinterno : Bozza monitoraggio ISS: Calabria, Puglia, e Sardegna a rischio alto per 3 o più settimane consecutive - SimoRussoNa83 : MINISTERO SALUTE E ISS - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ * COVID - CABINA DI REGIA MONITORAGGIO FASE 2: « PROVINCIA AU… - Antonio_Caramia : @valy_s @AzzolinaLucia Se i dati sulla scuola fossero diciamo 'incoraggianti' o comunque sostenessero la tesi della… -

Ultime Notizie dalla rete : Monitoraggio Iss

Oggi venerdì 11 dicembre 2020 verrà presentato il nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, che dovrebbe portare ad un nuovo cambio di colore per molte Regioni d’Italia, in base al livello ...Oggi venerdì 11 dicembre 2020 verrà presentato il nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, che dovrebbe portare ad un nuovo cambio di colore per molte Regioni d’Italia, in base al livello ...