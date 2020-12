Modica | incidente in serata | Maria muore a 29 anni Gravissimo altro ragazzo

ignaziofidone : RT @quotidianodirg: E' morta la 29enne vittima di un incidente frontale a Modica - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: E' morta la 29enne vittima di un incidente frontale a Modica - quotidianodirg : E' morta la 29enne vittima di un incidente frontale a Modica - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Incidente frontale in contrada Beneventano a Modica: 3 feriti - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Incidente frontale in contrada Beneventano a Modica: 3 feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Modica incidente

Ancora un incidente stamani a Modica: in via San Giuliano: un'auto e uno scooter hanno avuto uno scontro per cause ancora in fase di accertamento.Grave incidente stradale questa sera in contrada Beneventano, a Modica: una Kia e una Fiesta hanno avuto uno scontro frontale, per cause ancora in fase di accertamento.