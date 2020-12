Moderate perdite a Wall Street

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si muove in frazionale ribasso, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea, l’S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.644 punti. In rosso il Nasdaq 100 (-1,01%); come pure, poco sotto la parità l’S&P 100 (-0,59%). In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto telecomunicazioni. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,99%), finanziario (-1,41%) e informatica (-0,96%). La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Walt Disney (+13,63%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Goldman Sachs, che ottiene -2,45%. Seduta drammatica per Chevron, che crolla del 2,01%. Calo deciso per American Express, che segna un -1,95%. Sotto pressione Boeing, con un forte ribasso dell’1,83%. Al ...