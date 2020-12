Milano, in metro senza biglietto manda in frantumi i tornelli: il video che lo incastra (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un giovane, senza biglietto, ha distrutto uno dei pannelli che fungono da tornello nella metro 5 di Milano. L’uomo, come si vede nel video, ha prima cercato di forzare l’ingresso. Poi lo ha letteralmente frantumato. Le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno registrato la scena e ora è ricercato dalle forze dell’ordine. Facebook/Tranvieri di Milano L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un giovane,, ha distrutto uno dei pannelli che fungono da tornello nella5 di. L’uomo, come si vede nel, ha prima cercato di forzare l’ingresso. Poi lo ha letteralmente frantumato. Le telecamere del sistema disorveglianza hanno registrato la scena e ora è ricercato dalle forze dell’ordine. Facebook/Tranvieri diL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

