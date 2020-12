Milan, prima il gol in campo e poi lo studio in aereo: Hauge impara l’italiano sul volo di ritorno da Praga (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il giovane attaccante norvegese, Jens Peter Hauge, viene ripreso e postato sul profilo Instagram ufficiale del Milan mentre studia la lingua italiana sul volo di ritorno dalla trasferta di Europa League a Praga. I rossoneri hanno vinto in casa dello Sparta e sono arrivati primi nel girone grazie a un gol strepitoso del giovane talento scandinavo che studia e gioca per diventare una pedina importante della squadra di Stefano Pioli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il giovane attaccante norvegese, Jens Peter, viene ripreso e postato sul profilo Instagram ufficiale delmentre studia la lingua italiana suldidalla trasferta di Europa League a. I rossoneri hanno vinto in casa dello Sparta e sono arrivati primi nel girone grazie a un gol strepitoso del giovane talento scandinavo che studia e gioca per diventare una pedina importante della squadra di Stefano Pioli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

OptaPaolo : 4 - Per la prima volta nella sua storia nelle coppe europee il Milan schiera 4 giocatori nati dopo l'1/1/2000 titol… - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta il #Milan vince un match dopo essere andato in svantaggio di due gol in campo europeo, consi… - AntoVitiello : Le vittorie che pesano di più nel corso di un campionato. #Pioli a Sky: 'Queste sono le gare più difficili, prima v… - TeoBellan : Szoboszlai verso il Lipsia, altro club della Red Bull. Mi sembra una soluzione adatta per la sua crescita. Approder… - LGWsport : Da oggi è possibile partecipare alla lotteria del @acmilan. 11 saranno i vincitori. L’estrazione ci sarà il 25 Dice… -