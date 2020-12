Milan-Parma: Ibrahimovic c'è? Le probabili formazioni per il fantacalcio (Di venerdì 11 dicembre 2020) Due giorni a Milan-Parma e Zlatan Ibrahimovic si allena ancora a parte : a 48 ore dalla sfida è conseguente il pessimismo sulla disponibilità del centravanti. Difficile che Ibra ci sia, anche se con ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Due giorni ae Zlatansi allena ancora a parte : a 48 ore dalla sfida è conseguente il pessimismo sulla disponibilità del centravanti. Difficile che Ibra ci sia, anche se con ...

AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - drag_me_away : RT @AntoVitiello: Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per… - romagnolismo : Aspettate ma la prossima partita è Milan-Parma ... Alessio e Bobby io non vi voglio vedere insieme in una foto IO LO PRETENDO. - ninoBertolino : RT @AntoVitiello: Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per… - MilanPress_it : #Milan subito al lavoro in vista del #Parma ???? -