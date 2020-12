Milan, Ibrahimovic salta il Parma: quando può rientrare (Di venerdì 11 dicembre 2020) Secondo Sky Sport Zlatan Ibrahimovic non riuscirà a recuperare per Milan-Parma. Lo svedese si è allenato ancora a parte Il Milan dovrà ancora fare a meno di Zlatan Ibrahimovic. Come riporta Sky Sport, l’attaccante svedese si è ancora allenato a parte nella sessione di questa mattina ed un suo recupero per il match contro il Parma è di fatto da escludere. Per il 39enne sembra più probabile un ritorno almeno in panchina per la sfida del turno infrasettimanale contro il Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Secondo Sky Sport Zlatannon riuscirà a recuperare per. Lo svedese si è allenato ancora a parte Ildovrà ancora fare a meno di Zlatan. Come riporta Sky Sport, l’attaccante svedese si è ancora allenato a parte nella sessione di questa mattina ed un suo recupero per il match contro ilè di fatto da escludere. Per il 39enne sembra più probabile un ritorno almeno in panchina per la sfida del turno infrasettimanale contro il Genoa. Leggi su Calcionews24.com

