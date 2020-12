Milan | Ibra non ha dubbi | “Voglio riportare il Milan alla vittoria”

(Di venerdì 11 dicembre 2020)sul suo presente e sul suo futuro al: “Sfida diversa da quando sono arrivato la prima volta. Gioco finché me la sento” Zlatanhimovic si concedeBBC, in un’intervista che non conosce punti scoperti. Non si può che partire dall’anagrafe, dai 39 anni, ma lo svedere ha subito le idee chiare: “Continuerò Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ibrahimovic non è ancora pronto a tornare in campo, ma è sempre carico. "Siamo in una forma incredibile, stiamo facendo davvero bene - ha spiegato Zlatan alla BBC -. Ma non abbiamo ancora vinto nulla, ...Intervista di Zlatan Ibrahimovic alla BBC, si parla anche di futuro: "Continuerò a giocare fin quando riuscirò a farlo come sto facendo ...