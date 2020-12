Milan, addio Szoboszlai: l'ungherese ha scelto la sua destinazione per gennaio (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il centrocampista classe 2000, seguito sia dai rossoneri che da altri top team europei, ha scelto di cambiare aria. Leggi su 90min (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il centrocampista classe 2000, seguito sia dai rossoneri che da altri top team europei, hadi cambiare aria.

Pall_Gonfiato : #Szoboszlai al #Lipsia: niente #Milan per l'ungherese - gwaeldellafossa : Sì Ambro, io lo so che hai i coglioni girati dai tempi del tuo addio al Milan con quella vergognosa conferenza stam… - albo_interista : RT @FrankDeSboer: Non è un caso che i risultati del milan siano arrivati dopo l'addio di boban la confusione societaria si riflette inevita… - FrankDeSboer : Non è un caso che i risultati del milan siano arrivati dopo l'addio di boban la confusione societaria si riflette i… - MilanWorldForum : Suso sull'addio al Milan e sul Siviglia -) -

Ultime Notizie dalla rete : Milan addio Milan, addio Szoboszlai: l'ungherese ha scelto la sua destinazione per gennaio 90min Milan, sfida alla Roma per il centrocampista | C’è un ostacolo

Il Milan e la Roma si fiondano sul centrocampista, che cambierà quasi sicuramente maglia nel mercato di gennaio.

Siviglia, Suso: “Al Milan stavo bene, ma troppi cambi di proprietà”

“La scorsa stagione ho avuto qualche problema fisico ma ho cercato di rimettermi in forma e tornare a dare una mano. Abbiamo vinto l’Europa League, quindi molto bene, e ci siamo qualificati in Champio ...

Il Milan e la Roma si fiondano sul centrocampista, che cambierà quasi sicuramente maglia nel mercato di gennaio.“La scorsa stagione ho avuto qualche problema fisico ma ho cercato di rimettermi in forma e tornare a dare una mano. Abbiamo vinto l’Europa League, quindi molto bene, e ci siamo qualificati in Champio ...