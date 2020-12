Migranti | prefetto Zappalorto prosciolto per vicenda Cara

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 dicembre 2020) TRIESTE, 11 DIC – Il Gip del Tribunale di Gorizia hal’alloradi Gorizia Vittorioe la vice Gloria Allegretto dalle accuse legate alla gestione di centri per immigrati aldi Gradisca d’Isonzo (Gorizia), fatti risalenti a cinque anni fa. Lo riporta il quotidiano Messaggero Veneto in un articolo pubblicato questa mattina., oggidi Venezia (Allegretto è vicaria alla prefettura di Udine), tra il 2014 e il 2015 si era occupato dellasostituendo con un consorzio locale la Coop siciliana che gestiva varie attività dei due centri, ed era stato accusato di vari reati tra i quali associazione per delinquere e turbativa d’asta dalla Procura di Gorizia. Il Messaggero Veneto ricorda che, dopo mesi di indagini, la ...