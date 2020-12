Migranti e violenza di genere | Aidos | “Mettere al centro delle politiche le sopravvissute”

Leggi su dire

(Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – Per attivare un cambiamento positivo nella lotta al fenomeno della violenza sessuale e di genere tra le donne e le persone migranti occorre “mettere al centro delle politiche le sopravvissute e i sopravvissuti“. È la principale raccomandazione che emerge dal lavoro condotto dalla ong Aidos (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo) con Women’s Rights Foundation (Wrf, Malta) e Federacion de Planification Familiar Estatal (Fpfe, Spagna) nell’ambito del progetto Med Res, secondo la presidente di Aidos, Maria Grazia Panunzi, intervenuta stamattina al webinar ‘Violenza sessuale e di genere in contesto migratorio nella regione mediterranea’, promosso dalle tre organizzazioni al termine del progetto. “La maggior parte delle donne che arrivano via mare sono sopravvissute a violenza sessuale e di genere- spiega durante la conferenza online Clara Caldera, coordinatrice del progetto per Aidos- Med Res e’ nato per rafforzare il sistema di servizi di supporto e accoglienza che rispondono al fenomeno a Malta, in Italia e in Spagna”. LA AZIONI MESSE IN CAMPO