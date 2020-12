“Mi fa schifo, è un criminale”. Tommaso Zorzi contro il volto della tv: lo attacca anche al GF Vip (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tommaso Zorzi qualche sera fa era in onda come al solito su Mediaset Extra, per le canoniche 24 ore su 24 live del Grande Fratello Vip, e non solo, lo era anche su Real Time, dove ha fatto il suo debutto la seconda stagione di Seconda Vita di Gabriele Parpiglia. Il vippone è stato ospite nel salotto del giornalista, per una chiacchierata a tu per tu. La puntata è stata ovviamente registrata in estate, prima che Tommaso Zorzi entrasse al GF Vip. Tra una chiacchiera e l’altra Tommy si è esposto su un persona, definendolo “un criminale”. “Platinette ha detto che è stanco del vittimismo LGBT e che la legge contro l’omofobia è un bavaglio. Mi fa schifo. Non puoi sputare su una battaglia grazie alla quale tu puoi essere in tv a fare quello che fai, perché se ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020)qualche sera fa era in onda come al solito su Mediaset Extra, per le canoniche 24 ore su 24 live del Grande Fratello Vip, e non solo, lo erasu Real Time, dove ha fatto il suo debutto la seconda stagione di Seconda Vita di Gabriele Parpiglia. Il vippone è stato ospite nel salotto del giornalista, per una chiacchierata a tu per tu. La puntata è stata ovviamente registrata in estate, prima cheentrasse al GF Vip. Tra una chiacchiera e l’altra Tommy si è esposto su un persona, definendolo “un. “Platinette ha detto che è stanco del vittimismo LGBT e che la leggel’omofobia è un bavaglio. Mi fa. Non puoi sputare su una battaglia grazie alla quale tu puoi essere in tv a fare quello che fai, perché se ...

