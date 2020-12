Meteo Roma | previsioni per il weekend

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Sabato tempo instabile nel corso della giornata con piogge sparse sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata il tempo tenderà a migliorare e tornerà ad essere asciutto. Temperature comprese tra +5°C e +11°C. Domenica condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli poco nuvolosi al mattino, ampi spazi di sereno nel corso del pomeriggio. Tempo asciutto anche in serata sempre con cieli sereni. Temperature comprese tra +3°C e +11°C.Lazio:per ilSabato tempo instabile nel corso della giornata con deboli piogge diffuse su gran parte del Lazio, più asciutto al pomeriggio sui settori settentrionali. Fenomeni in esaurimento nel corso delle ore serali. Deboli nevicate in Appennino dai 1200-1400 metri di quota. Domenica giornata caratterizzata dal tempo stabile con qualche nube in mattinata su ...