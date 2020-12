Meteo – Oggi è allerta arancione per cinque regioni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il maltempo continua a preoccupare l’Italia, che Oggi dovrà affrontare contemporaneamente due perturbazioni. Al Centro-Sud si faranno infatti sentire gli effetti della perturbazione 4 di dicembre, mentre la quinta raggiungerà il Nord-Ovest nella seconda parte della giornata e coinvolgerà anche il resto del Paese entro il weekend. In vista del maltempo che caratterizzerà anche la giornata Leggi su periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il maltempo continua a preoccupare l’Italia, chedovrà affrontare contemporaneamente due perturbazioni. Al Centro-Sud si faranno infatti sentire gli effetti della perturbazione 4 di dicembre, mentre la quinta raggiungerà il Nord-Ovest nella seconda parte della giornata e coinvolgerà anche il resto del Paese entro il weekend. In vista del maltempo che caratterizzerà anche la giornata

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - MoliPietro : Meteo – Oggi è allerta arancione per cinque regioni - masini_aldo : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana: aggiornato il video con le previsioni per oggi e per il fine settimana; rapida perturbazione in transito… - MeteoSAgatadiP : Previsioni meteo per oggi #Puglia #weatherforest - giglionews : Meteo Giglio di Patrizio De Gregori -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Oggi Meteo AVELLINO: oggi pioggia e schiarite, nubi sparse nel weekend iL Meteo Conte annuncia la verifica. "Avanti se ho la fiducia di tutta la maggioranza"

Tempo di verifica della solidità della maggioranza. Lo annuncia in conferenza stampa a Bruxelles il premier Giuseppe Conte: “Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ci confronteremo con le sing ...

Meteo: entro STASERA nuovo maltempo con NEVE a QUOTE BASSE. Ecco dove

Meteo venerdì sera/notte. SITUAZIONE. Non accenna a rallentare, almeno nel breve periodo, l'afflusso di correnti atlantiche sulla nostra penisola, inserita in un canale depressio ...

Tempo di verifica della solidità della maggioranza. Lo annuncia in conferenza stampa a Bruxelles il premier Giuseppe Conte: “Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ci confronteremo con le sing ...Meteo venerdì sera/notte. SITUAZIONE. Non accenna a rallentare, almeno nel breve periodo, l'afflusso di correnti atlantiche sulla nostra penisola, inserita in un canale depressio ...