METEO Italia PIOGGIA e NEVE nel weekend Prossima settimana CAMBIAMENTI

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 11 dicembre 2020)SINO AL 17 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE La porta atlantica resta spalancata, con una nuova intensa perturbazione che andrà a rinnovare ulteriore maltempo sull’per il resto della, soprattutto al Centro-Sud. Contributi d’aria fredda polare marittima innescano contrasti tali da favorire lo sviluppo e l’alimentazione di figure di bassa pressione sul Mediterraneo, dove tendono a persistere. Questa configurazione persiste da un po’ di tempo in quanto sull’Europa Orientale si mantiene un anticiclone di blocco che fa muro per le perturbazioni atlantiche. I fronti perturbati inevitabilmente vanno così a seguire la rotta verso il Mediterraneo, dove sfogano così la loro energia in termini di, temporali e. Ilsarà ancora sulla medesima ...